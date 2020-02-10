資深藝人司馬玉嬌及石中玉，日前參加完「2020弱勢長者歲末送暖餐會」，被本刊讀者捕獲2人一同到南京松江站搭捷運。66歲的石中玉看起來不太會搭乘，上車前頻頻詢問路線，67歲的司馬玉嬌則是熟門熟路，不用看捷運路線圖，就知道在何處轉乘。

2位大姊入座便一路有說有笑，待石中玉下車後，司馬玉嬌便當起低頭族滑手機，閒不下來的她，立刻用通訊軟體找人聊天殺時間。雖然她已是婆媽級的年齡，但3C產品用來得心應手，實在是飛遜到不行呢！

（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

（圖／讀者提供）

(中時電子報)