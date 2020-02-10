「我這輩子只幹這行！」16歲就出道的資深歌手林松義，今年已經80歲，即便罹患帕金森氏症、心臟還裝了支架，幾年前甚至做過氣切手術，他仍堅持繼續唱歌，更表示「我一上台病就好了！」但今年1月他獨自外出探望友人，搭公車回家的路上突然發病，不但下錯站，全身更抖到難以走路，差點回不了家！

罹患帕金森氏症四年來，林松義得長期定時吃藥並回診，但今年一月他因為睡不好，心情鬱悶不想待在家，便冒雨出門找朋友聊天，卻沒有告知親友。回程搭公車時，林松義開始發抖，還不自覺地提早一站下車，他說：「那時候我有點慌了，應該在終點站下車，怎麼會提前一站？」慌張的語氣讓人聽得心疼。

返家途中，林松義抖到幾乎無法走路，還因此不小心遺失助聽器，還好他趕緊改搭計程車，事後也在家附近找回了助聽器。儘管最後平安到家，但旁人都替林松義捏了一把冷汗，他自己也嚇壞了。

出道64年的林松義，把歌唱當畢生志業，還致力公益拍攝失智症宣導影片。（圖／優質生命協會提供）

受訪當天，林松義因為病發，坐在椅子上身體卻無法控制地往下滑，但拍照時依然擺出滿分POSE，完全看不出正為病魔所苦。原來只要一上工，他就充滿活力，表演對他來說，是最好的藥方。

林松義在「優質生命協會」擔任志工十三年，每每協會有活動，除了因看病而缺席，否則一定上台表演，大夥因此稱他為「會大」。優質生命協會祕書長紀寶如表示，林松義的努力和正向，多年來鼓舞了許多人。

和林松義情如兄妹的紀寶如，一路陪著他走過低潮。（圖／張祐銘攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)