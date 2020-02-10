為因應武漢肺炎疫情，教育部臨時決定延後至2月25日開學，但私立幼兒園、安親班未含括在內。（圖／報系資料庫）

擔心武漢肺炎在國內爆發群聚感染，教育部將中小學開學日期延後2周至2/25才，但私立幼兒園、安親班、補習班卻不受此限。

「武漢肺炎有14天的潛伏期，所以延後開學的確能降低群眾感染的風險。」國泰綜合醫院小兒科主任級醫師侯家瑋說，只要從中港澳入境或轉機，無論是否有症狀，最好都先在家自主健康管理14天，可能是擔心部分家長隱匿，所以乾脆延後開學。

「孩子不能上學、爸媽又不敢請防疫照顧假，最後還不是只能送到安親班？換湯不換藥？」一位家長私下坦言，雖然政府要求雇主必須准假，但擔心請假後會影響飯碗，只能賭一賭送去安親班，但其實也很害怕。

侯家瑋說，戴口罩、勤洗手是基本的防疫措施，但孩子在安親班、幼兒園期間，卻仍然有2個時間點容易成為防疫漏洞。第一個時間點就是孩子吃午餐、點心時，這時必須取下口罩，所以最可能感染病毒，除了用餐前先洗手之外，老師也需要嚴格禁止孩子在這段期間彼此交談，並且盡快用餐完畢，趕緊戴上口罩。

其次則是午睡期間，許多孩子不會配戴口罩，但有幼兒園已經要求孩子睡午覺時也要戴上口罩，「由於空間有限，孩子都是緊靠在一起睡覺，萬一突然咳嗽、打噴嚏就糟了，所以只能強制規定戴上口罩。」一位幼教老師表示，他們還會確認孩子睡著後的口罩有沒有移位，藉此確保安全。

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醫師提醒，用餐時無法以口罩保護口鼻，遂應禁止孩童彼此交談，並迅速吃完餐點。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)