教育部臨時決定延後2周至2/25才開學，但私立幼兒園、安親班、補習班卻不受此限，除了引發部分無後援的家長不滿之外，也令人擔憂大批孩童轉送至安親班、補習班等機構，真的有比較安全嗎？

國泰綜合醫院小兒科主任級醫師侯家瑋說，環境的控管相當重要，所以無論是幼兒園、安親班，務必要先測量孩童的體溫、消毒雙手，同時也要限縮為單一出入口，嚴格限制非必要外人、家長任意進出，減少病毒竄入的機率。

「其實，孩子的衛生習慣最為關鍵！飛沫傳染需要長時間頻繁近距離接觸，病毒量達到一定程度以上才會傳染，但如果孩子習慣挖鼻孔、揉眼睛、咬指甲，就可能直接將病毒送進體內。」

侯家瑋醫師提醒，病毒容易附著於黏膜組織，孩子應該避免揉眼、挖鼻、咬指甲，以免增加感染風險。（圖／侯家瑋醫師提供）

侯家瑋解釋，病毒喜歡潮濕、溫暖的環境，因此最容易附著於黏膜組織，所以眼睛、鼻子、嘴巴都是高危險區域，因此勤洗手可以減少沾染病毒，戴口罩能夠遮掩口鼻，但最重要的還是孩子要改掉挖鼻孔、揉眼睛、咬指甲3個壞習慣。

亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師也表示，過去SARS靠著隔絕避免傳染來阻止疫情擴大，最終才逐漸控制疫情，「所以，預防武漢肺炎最好的方式就是自我保護，也就是配戴口罩、勤洗手。」

除了以肥皂勤洗手，也可使用75%稀釋酒精或乾洗手殺死病毒（圖／報系資料庫）

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廖俊星醫師參考抗SARS經驗，認為民眾的自我衛生管理最為重要，才能使武漢肺炎疫情逐漸趨緩。（圖／廖俊星醫師提供）

(中時電子報)