新莊警分局偵查隊小隊長蔡勝昌破案無數，被封「一撮毛神探」，鋼鐵外表下也有菩薩心腸，曾見獨居老婦在冷風中飢寒交迫，他體會「有人真的沒飯吃」而開啟行善之路，20年捐出萬斤白米，造就上萬弱勢受惠，並感動警界同事和地方民眾，越來越多人響應，但蔡勝昌施恩不望報，只說「大家有飯吃」就是他最大願望。

2月5日下午，本刊跟隨蔡勝昌來到新北市泰山區的聖玄堂，他一進門就點起三炷香，虔誠向神明報告這次年節捐了多少米、給哪幾個單位，在裊裊香火中，神像面容顯得莊嚴又慈悲，看的出來對行善布施的行為十分滿意。

聖玄堂成立於2005年，主祀南鯤鯓五府千歲范府王爺，多年來堅持不收紅包、不用乩童，公告欄上貼的也不是經文和宗教圖騰，而是一張又一張感謝狀和濟弱扶貧的照片，這裡不只是當地的信仰中心，更是愛心彙整散播地，蔡勝昌則是善行的幕後推手。

蔡勝昌被同事暱稱「阿妙」，曾破獲輔大女學生白骨案、檳榔攤連續強盜等重大刑案，因左邊嘴角旁一顆黑痣還有一撮獨特的毛，被封為「一撮毛神探」，他辦案時懲奸鏟惡，下班後則身兼聖玄宮總幹事，最大樂趣是四處打探何處有弱勢民眾，為他們募集物資、度過難關，期盼在逆境中幫清貧撐起一把關懷的傘。

蔡勝昌在泰山分駐所擔任管區時，曾見獨居老婦在冷風中衣不蔽體、飢寒交迫，平日只能靠撿破爛和周邊鄰居施捨勉強支撐，有一頓沒一頓的生活幾乎無以為繼，那一幕深深刺痛了他的心。

「那時才知道，真的有人沒飯吃。」那一年，蔡勝昌用年終獎金買了數百斤白米，透過宮廟捐助給社福機構和清貧家庭，之後更每年二次默默行善，警界同事發現這名「白米愛心客」後紛紛響應，希望能盡一己之力，讓「艱苦人」獲得溫飽。

「我沒有生小孩，弱勢就是我最大的牽掛。」蔡勝昌從警30年，行善不輟20載，個人就捐出上萬斤米，即使經濟最困難時都不忘助人，更因此影響友人和同事，在警界形成循環暖流，而他從不認為自己有功，只說警察薪水養得起他與妻子，多的就讓「艱苦人」吃飽穿暖，「大家有飯吃」就是他最大的願望。

蔡勝昌身為刑警小隊長，上班時除暴安良、鏟奸除惡，但在鋼鐵外表下有著菩薩心腸。（圖／張文玠攝）

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(中時電子報)