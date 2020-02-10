放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在「世界夢」號（World Dream）遊輪上困了4天接受檢疫，大約3600名旅客和船務人員終於可以回家了。而傳出確診病例的「鑽石公主」號，則仍停泊在日本橫濱外海隔離。 (中時電子報) #遊輪 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號再增10例 有1台灣人中鏢 10:122020/02/06 生活 時力籲公開行程 疫情中心回應了 19:102020/02/06 生活 前航港局企劃組長許堂修 擔任郵輪產業發展協會秘書長 23:582020/02/06 財經 寶瓶星號遊輪今抵基隆港 陳時中：1人確診全員船上隔離 09:052020/02/07 生活 《產業》鑽石公主號61人確診，公主遊輪：隔離至19日 13:242020/02/07 財經 2020武漢風暴》不接陸港澳客 遊輪業者下禁令 08:272020/02/08 國際 美國遊輪威士特丹號成海上孤兒，關島也不准停靠 18:492020/02/08 國際 華航飛無錫有旅客發燒 指揮中心正在取得旅客資料 12:142020/02/09 生活 鑽石公主號再傳百人發燒 業者證實6人確診 15:482020/02/09 生活 70人確診 鑽石公主號 猶如漂浮監獄 04:102020/02/10 生活新聞 國際熱門新聞 2020武漢風暴》美國派貨機撤僑的原因 - 國際 家傳！凱特私密嗜好兒女都愛 - 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 - 時事 泰國軍人血洗掃射賣場！至少20死...特種部隊救走百人 媽現身勸投降 - 國際 不敢回家！陸包機接回赴峇里島旅遊公民 僅61人願回國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。