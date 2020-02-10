新型冠狀病毒衝擊，聯發科(2454)法說會中釋出首季營收季減少7%~15%的財測，外資也紛紛端出最新研究報告，儘管依舊看好5G為聯發科長線營運重要動能，但短期依舊難逃大陸智慧型手機出貨在疫情衝擊下造成衰退，預估5G真正有意義對營運帶來貢獻恐要等到下半年，其中包括兩家美系外資、歐系外資等皆調降目標價，落在450~480元。

日系外資指出，短期最重要的就是新型冠狀病毒恐衝擊到大陸智慧型手機銷售，只是目前新型冠狀病毒的影響仍然不確定，所以，暫不因此事件對聯發科預期做出調整，截至目前，預估全球2020年5G智慧機產量將達2億~1.7億支，其中大陸市場占1億~1.2億支，但聯發科法說會中依舊釋出對2020年樂觀的預期；另外，傳出高通將針對S765大幅降價30-40%，某種程度上，也呼應了聯發科在這次在新的5G晶片競賽中領先於高通，才會使得高通在價錢上讓步，日系外資也認為，聯發科「天璣800」與高通的S765一樣具有競爭力，故維持買進評等、目標價530元。

美系外資表示，考量新型冠狀病毒潛在影響，聯發科預估首季營收將下滑7%~15%，毛利率將維持在42%左右。展望5G聯發科已經自去年第四季開始出貨第一批5G SoC，隨著第二代和第三代5G SoC從今年第二季、第三季進入量產，聯發科5G出貨將自2020年下半年迅速成長，且聯發科也重申5G SoC將提供比4G更好的毛利率和更高的ASP(平均銷售價格)，加上ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)和WiFi的持續強勁需求下，將抵消了受病毒爆發影響的智慧手機疲軟，為第一季為進入5G前的過渡期，4G需求也恐下降，故將目標價由460元調降到450元、評等買進。

另一家美系外資則認為，受到新型冠狀病毒衝擊，聯發科短期內缺乏市場需求的能見度，且預計近期疲軟將繼續，主要是大陸5G供應鏈未來幾週將持續削減訂單，預估有意義的5G出貨量增長將延遲到今年下半年，將聯發科目標價由510元調降到470元、評等維持加碼。

歐系外資表示，聯發科首季財測預估營收下滑7%~15%，主要是反映新型冠狀病毒將衝擊大陸智慧型手機的需求，聯發科重申今年4G產品依舊穩定成長，只是首季適逢季節性調整，加上成長型產品ASIC、IoT、PMIC、車用電子等領域的成長，依舊為聯發科提供穩定的利潤率，只是在大陸市場業務未恢復正常前，依舊存在風險，故將聯發科目標價由500元調降到480元、評等優於大盤。

(時報資訊)