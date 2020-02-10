武漢肺炎疫情沸沸揚揚，泰昇-KY(8480)所處主力市場東協國家包括越南、柬埔寨、泰國及緬甸等未受疫情影響太多，末端消費力道正常，目前正積極推出新抗菌/消毒濕紙巾鋪貨上市，助攻爭取更大商機。

至於在供應鏈方面，泰昇部分上游供應鏈在大陸，但均未在封城地區，因此原物料供應不受影響，已在1月30日正式開工，產銷情況正常。整體而言，泰昇營運並未受肺炎疫情波及。1月單月合併營收新台幣1.44億元，年減12.85%，月減22.91%，主因是受農曆春節假期影響，工作及出貨天數減少所致。

展望今年營運表現，除了越南、柬埔寨、泰國及緬甸等東協主要市場將隨著經濟穩定增長帶動紙尿褲市場持續高速發展外，泰昇去年第4季新上市高毛利產品成人復健褲及女性衛生棉將逐步拓展市場，預估將為今年營收及獲利成長帶來新動能。

泰昇將加強研發動能推出綠能環保無毒抗菌高附加價值新產品，進攻高端歐美新市場。法人指出，泰昇雖受春節出貨天數影響元月營收年減，不過，所處市場為穩定成長趨勢，2月營收表現仍可期，目前低檔原物料成本及高毛利產品加持下，今年度營運將維持往年步調持續高成長。

(時報資訊)