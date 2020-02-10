馬光-KY(4139)受到農曆年假影響，天津馬光與新加坡中醫門診營業天數減少，1月合併營收為新台幣6767.8萬元，較去年同期減少20.6％。

馬光表示，1月份合併營收較去年同期減少21％，主要受農曆年假期影響，門診營業時間短少九天，加上一般門診業務於第一季多為淡季表現。馬光今年將積極推展中風後慢病管理業務，第二季開始推出雲端慢病管理業務，並將拓展針灸及推拿等自費中醫慢病調理項目，進一步提升慢病管理業務規模。

有關武漢肺炎，公司維持嚴謹戒慎原則，將視天津疫情變化，機動調整部分診所的看診時間，預估2月份天津馬光的門診業務仍將部分受到疫情影響。

馬光表示，1月份新加坡中醫門診業務較去年同期成長7％，其營收亦創開業以來同期新高，今年新加坡將再增設2~3個中醫婦幼專科門診，可望進一步提升營收獲利水準及民眾社區醫療的市占率。

(時報資訊)