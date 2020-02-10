武漢肺炎疫情不斷升溫，第一批包機返台武漢台商名單引發爭議，對此，醫護人員發起「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署，希望能確實篩選上機名單，不能無限制包機，讓國民黨立委林為洲痛批冷血。

「醫療人員支持政府堅守防疫底線」連署由血管外科醫師吳欣岱發起，指出全台負壓隔離病床僅有1100床，隔離收容所也嚴重不足，要守護台灣珍貴的醫療資源，因此希望能嚴格篩選上機名單，比照他國，具本國身分的台灣公民才能上機，且做好防護，來台務必配合隔離及篩檢，且不能無限制包機回台，必須審慎評估台灣的醫療能量。

對此，林為洲表態反對，在臉書表示只要是我國國民，只有如何檢疫及隔離的問題，沒有收不收的問題，「負壓隔離病床1100床，用幾床了？不能等用到三分之一再來檢討嗎？」

林為洲說，武漢247台胞是國人，寶瓶星上1700遊客也是國人，總共只有一例確診，只用一床負壓病床，「境內境外，都是我們的同胞」，把他隔離在境外，這與當年黑名單，隔離異議人士不讓入境，似曾相似，「提出明知做不到的三條件，我反對這樣的冷血連署宣言。」

不過，文章PO出後不久，林為洲已經刪除，原因不明，該連署也已停止並統計資料中。

(中時電子報)