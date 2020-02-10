第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(10日)早登場，本屆延續去年沒有主持人，而入圍最多11個獎項的《小丑》，有望讓瓦昆菲尼克斯稱帝，息影6年的芮妮齊薇格，以《茱蒂》問鼎影后呼聲高，史嘉蕾約翰森以《婚姻故事》、《兔嘲男孩》入圍影后和女配雙料入圍，是睽違12年再度有演員雙提名，戰爭片《1917》以「一鏡到底」式的視覺效果，帶觀眾身歷其境，被看好拿下最佳導演、攝影等獎，也將和入圍6項的南韓電影《寄生上流》爭奪最大獎最佳影片。

奧斯卡得獎名單：

(中時電子報)