不斷更新！第92屆奧斯卡得獎名單 08:312020/02/10 中時電子報 黃詩淳 、 周郁蘋 、 吳品瑤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 奧斯卡頒獎典禮於台灣時間10日上午登場。(圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(10日)早登場，本屆延續去年沒有主持人，而入圍最多11個獎項的《小丑》，有望讓瓦昆菲尼克斯稱帝，息影6年的芮妮齊薇格，以《茱蒂》問鼎影后呼聲高，史嘉蕾約翰森以《婚姻故事》、《兔嘲男孩》入圍影后和女配雙料入圍，是睽違12年再度有演員雙提名，戰爭片《1917》以「一鏡到底」式的視覺效果，帶觀眾身歷其境，被看好拿下最佳導演、攝影等獎，也將和入圍6項的南韓電影《寄生上流》爭奪最大獎最佳影片。 奧斯卡得獎名單： 《寄生上流》有望奪金改寫歷史！2020奧斯卡亮點一次看 (中時電子報) #奧斯卡 #寄生上流 #南韓 #小丑 #瓦昆菲尼克斯 #史嘉蕾約翰森 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸應正視台灣「九二之亂」 04:092020/02/06 論壇廣場 老榮民92歲冥誕 捐1467萬助兒少 04:102020/02/06 地方新聞 網球》入圍單月最佳女雙 謝淑薇拜票 15:032020/02/06 體育 《寄生上流》拚奧斯卡 台視live播出暨影壇盛事 19:422020/02/07 娛樂 娛樂熱門新聞 武漢兒童醫院醫生看不下去！出面爆料胡歌真面目 - 娛樂 錄音叫人買疑是衛生紙之亂源頭？女星認：出於好心 - 娛樂 「陸第一網紅」親拍片宣導防疫 大家卻都在看她下半身… - 娛樂 黃安遭陸質疑「有瘟疫就跑回台灣」 他嘆氣回應 - 娛樂 楊冪居家隔離罕見曬私照！網看到流口水：想吃 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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