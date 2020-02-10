跟隨台北市長柯文哲入主市府多年的學姐黃瀞瑩，將在今天回鍋北市府任職副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多提高6萬1千多元。消息PO上網公開後卻遭綠營嗆是「酬庸」，對此，有柯粉就跳出來為學姊說話。

原來，引起爭端的，是北市府祕書處最新人事名單，黃瀞瑩今10日回鍋北市府任副發言人，但因為先前是占北市資訊局的機要缺，再回到市府則正名為「媒體事務組聘用主任研究員」，但薪水也由原本5萬多，增加為6萬1601元。但引起爭議的是，2月7日晚間9點多在網路上公告「北市府秘書處公告聘用人員徵才明細」，原先應公開至2月10日，卻在2月8日下午4點多，北市府就公布錄取人員名單，正取一名黃○瑩。

黃瀞瑩昨也證實，「今起將回鍋北市府上班，她很開心，也會繼續努力做好她的工作，對於現在逐漸擴大的疫情，她也會盡全力來協助」。

對於提早錄取，被綠營質疑有「酬庸」之嫌，未符合柯P力主的「公開透明」形象。有立場偏台民黨的網友blackisland就跳出在批踢踢政黑版發文回擊，「提早內定錄取這種事，在職場上的公司企業常有，並不是甚麼新鮮事。批評學姊外貌、言論空洞的人，那她每天還陪市長跑行程、加班嗡嗡嗡，連日本男友都沒了，難道就都忘記學姊這幾年的汗馬功勞嗎？」。「酸學姊排進不分區的也很好笑，民眾黨早就預估好會上的席次，推學姊參選，只是想磨練經驗值，多給年輕人機會」。

該網友也強調，「找回學姊沒有錯，符合行政程序。台北市政府以往都以效率第一，防疫也是很用心的」。原PO奉勸這些挑起爭端的質疑人士，疫情嚴峻，「不要再撕裂台灣，應該一起為台灣努力」。

(中時電子報)