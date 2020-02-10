武漢肺炎侵襲 北京空城

隨著大陸武漢肺炎疫情持續延燒，確診數突破4萬宗，死亡人數也超過900，北京宣佈，將實施區村封閉式管理。

北京2月10日將迎來春節假期後的開工日，而北京市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組辦公室在社區（村）疫情防控工作在公告中說，當地即將出現返京人員流動高峰，疫情防控工作處於關鍵時期，為了切實保障人民群眾生命安全和身體健康，依據相關法律法規和本市有關規定，現就進一步加強社區（村）疫情防控工作。

10點措施如下：

1、嚴格居住社區（村）封閉式管理。

進一步嚴格社區（村）封閉管理，在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。無物業、無安保、開放式社區由屬地街道（鄉鎮）負責落實封閉措施。社區（村）傳播疫情時，視情況對住宅單元樓門、社區（村）等實行封閉式隔離。

2、嚴格核實登記社區（村）來往人員、車輛。

外來人員和車輛原則上不得進入社區（村），情況特殊確需進入的，由管理人員做好登記備案。快遞、外賣等人員送至社區（村）指定區域，由客戶自行領取，設置指定區域應避免人群集聚。

3、嚴格抵京人員登記。

人員抵京當天應及時向居住地所在社區（村）報告健康情況，並配合完成個人資訊登記工作。隱瞞、緩報、謊報有關資訊或阻礙疫情防控工作人員履行職務的，依法依規追究責任。

4、嚴格重點人群的管理服務。

抵京前14日內，離開疫情高發地區或者有過疫情高發地區人員接觸史的人員，應按規定接受醫學觀察或者居家觀察，主動報告健康狀況，配合相關管理服務，一律不得外出；出現發熱症狀，應按規定及時就診排查。各街道（鄉鎮）和社區（村）要嚴格管理，並提供基本生活保障。

拒絕接受醫學觀察、居家觀察等防控措施，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法嚴肅處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

5、嚴格集中隔離。

對本市新增並經衛生健康部門流行病學調查確認後的密切接觸者，原則上由各區負責實行集中隔離並進行醫學觀察。密切接觸者應主動配合醫學觀察，拒不配合的，由公安機關依法協助採取強制措施。

6、嚴格公共空間管理。

社區（村）非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所一律關閉。街道（鄉鎮）、社區（村）、物業企業、產權單位要做好公共場所清潔消毒、垃圾分類處理、環境整治等工作。

機關事業單位辦公場所、園區、樓宇、企業等要加強體溫監測，認真篩查發熱人員，堅持“日報告”“零報告”制度。社區（村）內的裝修裝飾等工程一律停止，水電氣熱等工程施工單位、旅館等要配合社區（村）做好疫情防控工作。

7、嚴格管理出租房屋。

房屋租賃仲介企業或業主要明確防控責任人和連絡人，按照要求向社區（村）提供出租房屋和承租人動態資訊。對不報告租住房屋情況、不配合政府和社區（村）工作人員開展工作的，依法依規追究責任。

8、強化基本生活保障。

市場、菜店、超市、藥店等要合理安排營業時間，做好人員導流，強化風險管控。社區（村）要加強對老幼弱等群體的關注，做好服務保障。

9、強化全民防護意識。

居民要嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，減少外出活動，不參加聚會和集體活動。對不聽勸阻或引發矛盾衝突的，由公安機關依法嚴肅處理。

10、強化示範帶動。

黨員幹部、黨代表、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，積極主動參與疫情防控工作，帶動家人親屬、街坊鄰居自覺遵守有關規定。

(中時電子報)