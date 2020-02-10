由於新冠肺炎疫情嚴峻，為避免病毒跨省傳播，湖北省實施封省管理，部分滯留在湖北、罹患慢性病的台灣民眾面臨斷藥危機，海基會祕書長姚人多今天凌晨一點於臉書發文，描述海基會一次千里送藥的行動。

「剛剛，荊門台商協會的簡會長，已經成功把針劑交到孩子母親手中。這個千里送藥的計畫能夠辦得到，要感謝很多人的努力，尤其是那些台商會長們。」

姚人多在臉書發文稱，「湖南長沙的飛機停飛之後，我們詢問簡會長，能不能到河南鄭州幫小孩拿藥。鄭州跟荊門有500多公里，簡會長知道情況後說，如果需要，跑一趟鄭州我也可以。」

「有了他這一句話之後，我們啟動了這個千里送藥的計畫。」

姚文多說，「我們先派同仁去高雄拿藥，特別要謝謝華信航空把藥帶上飛機。飛機抵達鄭州後，鄭州台協派了專人跟華信拿藥，隨即上高速公路一路飛奔。由於中國大陸疫情管制的措施，河南的車子無法開到外省，於是簡會長跟鄭州台協約在兩省交界的休息站交接。」

「拿到藥後的簡會長同樣一路直奔荊門。晚上12點多抵達，把藥劑交給孩子媽媽。然後簡會長還要再開120多公里才能回到他家。」

姚文多表示，「今天晚上我特別跟他說謝謝，在電話那頭，他只很酷的告訴我：不用謝，這是我應該做的。」

姚文多表示，「我知道這一次疫情，台商的形象，因為一些人做了不該做的事，說了不該說的話，受到了很大的傷害。不過，在我心目中，絕大多數的台商會長都像簡會長這樣，出錢出力，只要同胞有難，絕對義不容辭。簡會長是這樣，還有許許多多在中國大陸的台商會長們也是這樣。」

姚文多表示，「謝謝你們，我滿滿的感謝，獻給那些在中國大陸這麼困難的情勢下，依然盡心盡力幫助國人的台商兄弟姊妹們。」

(中時 )