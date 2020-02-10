武漢肺炎疫情持續延燒，衝擊本國企業日常營運及資金調度，台企銀（2834）對此主動協助各企業，並針對本國小微企業及小農、小漁等自然人提供2項簡便優惠專案，申貸金額100萬元以內者可免提供連保人，以協助受疫情影響的本國企業渡過困境。

武漢肺炎疫情席捲全球，影響本國企業進出貨及相關收款進度，台企銀身為國內唯一中小企業專業銀行，對此以既有關懷輔導精神主動協助各企業，透過服務專員積極主動追蹤了解，針對個別受疫情不同影響的對象給予適當輔導及協助。

台企銀表示，針對本國小微企業及有營業事實的小農、小漁等自然人，提供「小微＋新創．活水倍增貸款」及「地方創生業者貸款」2項簡便優惠專案，申貸金額100萬元以內者可免提供連保人，以協助受疫情影響的本國企業渡過困境。

台企銀截至去年底辦理中小企業放款戶數達3萬3,897戶，市占率稱霸全體國銀，支持在地企業成果豐碩。台企銀表示，為使本國企業經營無後顧之憂，客戶若需協助，可利用該行全國125個營業據點「中小企業融資諮詢服務專區」或電洽專線(02)2357-7171諮詢。

(時報資訊)