國民黨主席補選將在3月7日舉行，為讓外界了解參選人理念，黨中央將在下周三舉行政見發表會，並同步直播。高雄市新聞局長鄭照新指出，2020大選後台灣進入新階段，國民黨目前陷入的就是自我定位的政治危機。

2018年九合一選舉，國民黨贏得15縣市，未料2020總統立委選舉結果卻不如預期，未發揮地方包圍中央力量，最終慘敗。在國民黨主席吳敦義宣布請辭後，黨內出現世代交替檢討聲浪，而選舉結果也證明九二共識不被人民埋單，許多人建議盡速展開兩岸政策路線辯論。

據《中評社》報導，鄭照新認為，九二共識需要2.0。他指出，國民黨如何去強化或精緻化九二共識的內涵，需要新的政治文件去補充跟強化九二共識，讓其能維持彈性又符合兩岸現狀底下的彼此認識跟潮流。

鄭照新認為，2020大選後台灣已進入新階段，與其談韓國瑜的政治危機，不如說國民黨自我定位的政治危機。

(中時電子報)