小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

【1】復工難外資看衰電子業

新冠肺炎疫情持續延燒，陸續有供應鏈宣布進一步延後開工，美銀、摩根大通證券示警，大中華科技產業短期獲利存在極大下修風險，尤其大陸Android陣營智慧機OEM廠供應商首當其衝，2020上半年與全年每股純益將遭下修，美銀並點名供應鏈中以聯發科、大立光、穩懋所受獲利衝擊最大。

【2】紓困方案今盤點 觀光業先行

行政院10日將就受衝擊產業紓困及振興方案進行盤點，因取消兩岸旅遊觀光業受創首當其衝，行政院本周決讓觀光旅遊業紓困方案先行上路，預估經費約44億元；製造業俟本周完成供應鏈產能調查，再提紓困對策。

【3】陸廠爆斷鏈 面板漲聲大

新冠肺炎疫情延燒，多個地區生產線復工因此延後。近期供應鏈傳出，部分面板前段製程中所需的化學材料包括溶劑、氣體等等，因為庫存不足、現在運送又接不上，導致生產喊停，像是京東方武漢10.5代廠、中電熊貓、中電咸陽都受到影響。

【4】疫情凍未條 下游開工延 石化廠恐爆減產

新冠肺炎疫情衝擊，工廠運作開工時程也被迫遞延，除獲准預計2月10日開工者，也有企業宣布部分大陸廠擬延遲開工至2月16日，更有石化業者下游客戶接獲通知，開工時程遞延至2月26日。惟春節期間大陸石化上、中游廠正常運作，一旦下游客戶工廠復工時程再有拖累，石化廠恐在3月需面臨減產、降載決策難題。

【5】13檔獲利強 法人愛

新冠肺炎襲擊全球，恐影響未來供應鏈產能，並進一步衝擊經濟成長動能，本周大陸復工面臨挑戰，不過，市場法人普遍認為，「最壞景況已過」，建議逢低布局，而在盤勢震盪時「跌時重質」為最高投資原則，建議投資人跟著法人操作步調，逢低加碼去（108）年財報優異股。

(中時電子報)