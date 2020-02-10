台灣第一枚民間自製發射衛星用商業火箭「飛鼠一號」確定可以在台東南田火箭試驗發射升空。根據漁業署公布的最新射擊通報顯示，晉陞太空科技公司申請2月11與13日進行發射，最高彈道高度高達300公里，籲請航機與船隻避開危險管制區域。

負責這項計畫的「晉陞太空科技公司」原計畫在2019年12月底進行發射，而且「飛鼠一號」火箭都已上發射架，但因太過低調神祕，受到當地部落反對，因此延宕至今，晉陞科技為了取得當地民眾信任，還特地開放民眾參觀火箭發射場，經過一番努力溝通，終於獲得部落會議同意。

漁業署在官網上已公布最新射擊通報，要求11日及13日兩天，船隻及航機避開蘭嶼及綠島危險射擊區域。(翻攝漁業署官網)

根據射擊通報顯示，火箭預定在2月11日上午6點至7點間升空，預備計畫為13日上午6點至7點，最大彈道高度為300公里。

根據「晉陞太空科技公司」推文，這枚自製火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里。雖然與外國商業火箭規模相比顯得渺小，但是對國內來說已是最大規模的計劃。

董事長陳彥升去年底公開表示，發射火箭是商業應用，目標也是朝向國際商業應用，以發射衛星及科學儀器為主，但絕對不會是軍事的用途，對當地環境不會造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果南田村民接受未來此處將會是公司常態試射場。

陳彥升解釋，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

(中時電子報)