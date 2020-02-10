許多明星、藝人，因為活躍於螢光幕前，能夠結識一般民眾無法認識到的名人，雖然感覺享有權利，但其實困擾也不少。藝人崔佩儀在《媽媽好神之俗女家務事》節目中分享表示，她常常遇到遠房親戚或是根本不熟的友人，希望可以透過她或她老公的身分來攀關係，希望能找好工作；崔佩儀說，甚至有人向她老公開口，希望能要到鴻海創辦人郭台銘的Email，讓她好傻眼。

崔佩儀的老公Sam在科技業打滾多年，已經當到高級主管。崔佩儀提到，她就遇到一位遠房親戚，希望能透過她幫忙，能夠為自己大學剛畢業的孩子，想辦法引薦到老公Sam所在的科技公司服務

但崔佩儀表示，對方小孩是農業大學英文系畢業，與科技業領域相差甚遠，加上面試連話都說不清楚，包含學科領域、經驗、面試狀況都不理想，讓她很為難。

崔佩儀更提到，還遇過有朋友，劈頭就想要透過她的老公Sam，「可不可以把郭台銘的Email給我？」讓崔佩儀和先生瞬間傻爆眼無言，她表示，就算真的跟郭台銘很熟，有對方的聯絡方式，「我也不可能隨便給出這些資訊」。

聽了崔佩儀的經驗，主持人季芹聽了也忍不住表示，從她出道以來，已經遇過無數的親朋好友，都想透過她引薦，讓小孩進演藝圈，她最後只好無奈開玩笑表示：「我在演藝圈是沒有朋友的」。

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(中時電子報)