來到季線上下的台股，上週五果然拉回做整理，終場指數以下跌136點收在11612點，成交量為1286億元。

針對看法仍不變，只要美國非農就業數據不要太差造成美股重挫、週末兩天疫情不要嚴重擴散、以及2月10日起陸廠可陸續復工的話，則週一應會在5日線~季線間狹幅震盪，但目前大陸無法全面復工，疫情也持續擴散，恐會對股市有不利影響。

(時報資訊)