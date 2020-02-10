藝人高以翔去年11月27日，在深夜錄製陸綜《追我吧》時意外猝死，享年35歲，除親友、粉絲震驚悲慟外，最難過的，莫過於隨著他死訊曝光的女友Bella，她自事發後第一時間就陪在男友家人身邊，低調處理高以翔的身後事，在送走心愛男友後，事隔2個月Bella終於在社群貼出了個人照，其中，藏了對高以翔的念念情深，讓人大噴淚。

Bella在數張個人獨照中，藏了思念。(翻攝自Bella IG)

在 Instagram 查看這則貼文 BELLA SU（@bella_navy4life）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 8 日 上午 4:58 張貼

高以翔過世後，相當用心且積極經營社群的Bella，長達2個月時間沒有貼出個人照，取而代之的是旅行的美景，如她先前說的，給自己時間和空間「讓生活重新回到軌道上」。

直至本月8日，Bella更新了IG，終於久違貼出有她本人入鏡的一系列照片，看起來仍在國外遊歷，但開始試著穿搭拍出個性美照，而翻到最後一張，赫見照片上是一個裝置藝術，上頭寫著「Thinking of You(想你)」，猜測訴說的對象，就是已故男友高以翔，惹人噴淚。

據悉，高以翔近年很努力工作，買車買房，原本預計在拍完《追我吧》隔天，在家人、親友見證下，向交往3年的Bella求婚，兩人攜手邁向人生下一步，孰料天人永隔，讓人深感遺憾。

(中時電子報)