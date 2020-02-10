(09:07更新指數)新冠肺炎疫情升溫，華爾街對大陸和全球經濟感到擔憂，美股道瓊指數上周五大跌277點，跌幅近1%，台積電ADR重挫逾3%。台股今天（10日）開盤124點，暫報11488點，跌幅1.07%，權值王台積電大跌6.5元，跌幅1.98%。

台股指數早盤跌幅持續擴大，截至09:07，加權指數大跌189點，暫報11423點。亞洲股市也是綠油油，截至08:45，日本股市下跌156點，跌幅0.66%；南韓股市下跌28點，跌幅1.29%。

新冠肺炎疫情恐影響電子產業復工時間，美股及台積電ADR上周五都走弱，專家看台股今（10）日補跌壓力大，加以大陸廠復工困難、元月營收不佳、消費性電子需求下滑等，盤勢將反覆打底整理，指數下檔先看半年線11,318點，關注本周法說會概念股釋出最新的營運展望，5G、記憶體、面板、被動元件等可望吸晴。

(中時電子報)