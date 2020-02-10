2月台指期今日開盤跌逾130點，金融期及電子期齊開低。

永豐期貨表示，台指期上週五下跌150點至11589點。價差方面，台指期逆價差擴至-23.81點，電子期逆價差擴至-0.99點，金融期逆價差擴至-1.9點。現貨部分，三大法人賣超135.52億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2389口至16182口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少950口至36062口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少488口至8966口。

永豐期貨表示，上週五亞洲股市呈現走低格局，盤中委賣口數幾乎都維持低於委買口數，差距最大擴大至3000口之上，雖然台指期第一波下殺至11590點後出現買盤進駐，但追價意願也不強，回升至11650附近就再度呈現震盪拉回的壓力，午盤過後賣壓稍微增強，來到11566點，終場台指期下跌147點至11592點。整體而言，台指期不敵季線反壓，結束了連三日反彈的趨勢，所幸價跌量縮，顯示市場觀望態度濃厚，即使不攻高，但至少也沒有恐慌性殺盤，短中期內武漢疫情還沒較明朗變化前，市場還是較大機率呈現區間內震盪格局。

(時報資訊)