大陸各地自今天起陸續復工，國巨公司(2327)及華新科(2492)大陸廠區自今天起開始復工，除大陸地區工廠復工，國巨積極調整高雄廠區產能支應拉升產能，華新科則努力將含大陸廠區在內的全球廠區復工率拉升到70%。

儘管大陸新型冠狀病毒疫情延燒，大陸各地方政府均採取嚴格管制措施，但江蘇省各主要製造重鎮—蘇州、無錫及昆山等，以及廣東省地區的部分企業經過地方政府嚴格審核取得復工核准函自今天起陸續復工，國巨及華新科大陸廠區亦於今天開始復工生產。

去年農曆年在2月，今年農曆年在1月，國巨及華新科1月合併營收均較去年同月呈現年減，不過國巨因農曆年前積極招工及實施加班獎勵以提升產能，並於農曆春節期間鼓勵員工配合加班投入生產，1月合併營收為33.02億元，月增1.3%，年減30.9%。

國巨表示，由於大陸武漢肺炎疫情狀況嚴竣，大陸廠區配合當地政府相關防疫規定，延長農曆年假至2月10日開始逐漸復工，後續仍將優先配合政府單位的各項防疫措施及規定，由於武漢肺炎疫情不確性仍高，且復工後因人流管制規定嚴格，大陸生產廠區招工不易，公司在確保員工健康及營運安全的前提下逐步回復產能，並積極調整營運正常的台灣高雄廠區產能來支應，期能優先滿足客戶急單需求，盡力讓影響性降至最低，並審慎應對業績及營運展望。

華新科1月合併營收為20.16億元，年減38.95%，華新科在大陸廠區復工後將逐步拉升產能，搭配2018年底為未來3到5年擴充準備新購的馬來西亞廠區產能支應，希望能將整體復工率拉升到70%。

(時報資訊)