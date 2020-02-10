新北市板橋區一處公園，因為有家長被溜滑梯上的刀片割傷濺血、送醫縫了3針，讓他相當擔心，特別發文呼籲其他父母要注意孩子的安危。警方獲報之後立即展開調查，發現是一名年約20歲的男子將刀片卡入溜滑梯，已依法將他送辦。

被割傷手的父親表示，日前帶著孩子前往板橋永豐公園，自己先到溜滑梯上示範一次，沒想到剛溜下來左手就劇痛，仔細一看才發現是遭刀片割傷，由於傷口不小，還送醫縫了3針。

他拍下溜滑梯照片，只見刀片深深插在溜滑梯左側扶手處，僅露出約1公分長度，就算是白天也不易發現，所以特意PO文提醒其他家長。

據《三立新聞網》報導，警方獲報之後調閱附近監視器畫面，發現一名20歲左右的「屁孩」，於上周五（7日）晚間和友人在公園聊天，竟拿刀片不停刮溜滑梯的扶手，這才讓刀片斷裂並卡在溜滑梯上；報導指出他對刀片傷人一事表示歉意，已被警方依法移送偵辦。

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(中時電子報)