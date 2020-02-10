PCB廠-健鼎(3044)無錫廠預計今(10)日開始復工，由於無錫廠區已自行封廠14天，目前員工沒有感染問題，如果順利的話，無錫廠今天可望有50%的復工率，至於湖北仙桃廠亦暫訂依當地政府規定於2月14日復工，希望復工後能逐步拉升產能，降低對營運的衝擊。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米。

為抑止大陸新冠狀病毒疫情蔓延，大陸各地方政府多將農曆年後復工日訂於2月10日，並制定包括：廠區員工必須天天量體溫、工廠須備足口罩供員工使用及外地返工者須隔離14天等嚴格審查標準，健鼎自新冠狀病毒疫情爆發，湖北仙桃廠及無錫廠就自行封廠至今早已超過14天，兩個廠區員工並無感染問題，健鼎亦配合地方政府，無錫廠在上星期做復工準備申請，經過地方政府審查，預計今天開始復工。

健鼎表示，無錫廠區原有2萬多人，農曆年節留守廠區約1萬多人，目前材料已開始運送，如果順利的話，今天無錫廠復工率可望達50%，至於仙桃廠亦暫訂依當地政府規定於2月14日復工，公司將在復工後逐步拉升產能，降低對公司營運的影響。

(時報資訊)