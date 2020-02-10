瑪格羅比和布麗拉森深V搶鏡。(圖／美聯社)

第92屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(10日)早登場，紅毯上星光熠熠，以《婚姻故事》、《兔嘲男孩》雙料入圍影后和女配的「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森，也大方展現傲人身材，穿上銀色長禮服，腰間鏤空透視，完美S曲線一覽無遺，而超低胸設計，讓渾圓酥胸快掉出，轉身辣露美背，性感尺度破表。

另外，「小丑女」瑪格羅比和「驚奇隊長」布麗拉森都以深V禮服亮相，瑪格羅比深藍色低胸露肩禮服，辣露美乳和深溝，而布麗拉森深V快開到肚臍，東西半球呼之欲出，往下看更性感，高衩開到腿根，令人驚豔不已。

(中時電子報)