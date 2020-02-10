大陸新型肺炎疫情持續升溫，不少城市都慘遭封城，以醫藥和天然植提物為主的杏輝天力（杭州）率先獲喜訊，昨（9）日傍晚已獲杭州余杭區政府疫情指揮部通知，可以復工生產，該公司今（10）日起將全面投產，並協助生產疫情防控應急物資。

杏輝表示，此次新型肺炎疫情，杏輝天力所有員工無人感染，由於是最嚴格的醫藥等級廠房，被列為是可以幫助疫情防控應急物資的配套企業。

杏輝天力除了專攻天然植提物外，也擁有45張藥證，預期隨著工廠復工，該公司將與母公司杏輝集團，全面投入綜合維他命、活性益生菌、善補菁萃養生飲、活芯升級版等系列提升疫力和強身調整體質等產品，此外，也開發系列潔善液等殺茵清毒等清潔用品。

大陸新型肺炎疫情目前已有3萬多個確診病例，超過800多人死亡，除了重災區湖北省內武漢等城市外，鄰近的杭州等城市也慘遭封城，導致不少企業營運停擺，復工日期也延後至2／25以後，因此，杏輝能率先在2／10復工，對營運無疑是吃下大補丸。

杏輝天力今年1月初才與 旭合同株式會社正式簽訂經銷合約，雙方將攜手搶進日本醒腦市場； 由於日本保健品商機可觀，加上旭合同集團據點遍及日本、韓國和美 國，未來也可望擴大合作面，為營運添加動能。

杏輝天力今年1月初才與日本旭合同簽署合作協議，雙方將攜手合作拓展日本保健食品市場，首個進軍的產品是擁有專利醒腦因子的杏補宜R核桃肽粉（ProtygoldR）。

這是杏輝天力繼管花肉蓯蓉原料獲全球知名直銷商青睞，雙方合作 已逾10年後，第二個重磅天然植提原料－核桃肽粉，也將 進軍日本市場，加上該公司已獲得多項國際專利的茯苓三萜，是可以提升免疫力的產品，預期此次的新型肺炎，也將有助於該產品的銷售。

(工商 )