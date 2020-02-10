第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日上午在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院登場。今年紅毯呈現一股「典雅活潑」風，像是蘿拉鄧恩（Laura Dern）就選穿Armani細肩帶粉色緞面洋裝，上身加上黑色流蘇裝飾，充滿古典氣息；蕾吉娜金恩（Regina King）Versace的單肩帶斜胸禮服，巧妙在晚禮服上添加大裙，優美又不失活潑創意。

蘿拉鄧恩。（取自奧斯卡官方）

雷吉娜金恩。（取自奧斯卡官方）

瑟夏羅南（Saoirse Ronan）身上的Gucci禮服，深Ｖ開到肚臍接連著高腰荷葉邊，黑色與羅蘭紫的搭配符合她在《她們》中古靈精怪又獨立的形象。「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的Oscar de la Renta的銀色禮服上身是用絲線與網紗呈現若隱若現，加上曳地長裙襬，保住她性感女神的地位。

雪歌妮薇佛。（取自奧斯卡官方）

另外比妮費爾德斯坦（Beanie Feldstein）穿Miu Miu刺繡繞頸洋裝；吳珊卓（Sandra Oh）穿Elie Saab的2020春夏高訂，粉色巨型玫瑰開在肩膀澎袖與裙尾上；雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）全身綠色的希臘式綁帶禮服，潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、瑪格羅比（Margot Robbie）、《寄生上流》中的朴素丹（Park So-dam）的香奈兒，讓紅毯乾淨又熱鬧好看。

吳珊卓。（取自奧斯卡官方）

比妮費爾德斯坦。（取自奧斯卡官方）

(中時 )