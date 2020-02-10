中國新型冠狀病毒肺炎死亡病例已超越SARS（嚴重急性呼吸道症候群）寫下的記錄，以及在延長的農曆新年假期後，中國當局準備讓龐大人口重返工作崗位，周一亞洲時段，美股指數期貨走跌。

目前標普500 e-mini下跌13.25點或0.4%，那斯達克100 e-mini下跌49點或0.52%，道瓊e-mini下跌120點或0.41%。

周日新型冠狀病毒肺炎在中國已造成811人死亡，超越17年前的SARS全球致死病例，而中國國家衛生健康委在周一公布最新數據，截至周日結束，中國新冠肺炎死亡人數增至908。

根據中國國家衛生健康委周一在官網發布的聲明，截至周日結束，中國新冠肺炎死亡病例新增97例，高於上周六的89例，再創單日新增病例的記錄。重點疫區湖北省單日新增91例死亡病例，其省會武漢市新增73死亡病例。

此外，單日新增確診案例在上周六出現2月1日以來的首度下滑後，在周日再度攀升，單日新增3,062例，使總數達到40,171例。

(時報資訊)