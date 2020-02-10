第二階段罷韓正式宣布，突破20萬大關，預計11至13日可達標（22萬5千份）。正值新冠肺炎（NCP）疫情期間，但罷韓熱度似乎不受影響，律師黃帝穎也點出兩大原因。

防疫期間的同時，罷韓連署也宣布突破20萬大關，黃帝穎在臉書表示，能讓高雄人同時防疫及罷韓，除韓國瑜過去言行與政見跳票等長期因素，還有兩大原因。

第一，黃帝穎指出，韓國瑜在大陸宣布蓋大型集中醫院後，隨即附和說要在高雄蓋大型收容所，姑且不論韓國瑜過往政策信口開河的問題，要在高雄蓋大型收容所，全無醫療及公衛專業評估。最近大陸蓋的大型醫院如方艙醫院，連隔間、醫療設備都沒有，更別說沒有充足醫護人員和醫療用藥，近日這些醫院的影片紛紛流出，內部慘狀讓人觸目驚心。

黃帝穎說，高雄人想到韓國瑜是台灣第一個附和，要蓋大型收容所的人，同時當然會想起罷免。

第二，黃帝穎表示，防疫是專業又嚴謹的工作，陳時中幾乎不眠不休在防疫，但韓國瑜手捧消毒水，說可以聞出比例，「正常人，在認真防疫同時，看到韓國瑜還在惡搞，會不想罷免嗎？」

黃帝穎提到，這段期間防疫新聞確實已經大於韓國瑜，但韓國瑜在防疫期間「刷存在感的荒謬手法，一下附和中國說要蓋大型收容所，一下捧消毒水聞比例」，只會提醒高雄人，防疫不忘罷免。

不過，挺韓民眾也提出四點「反罷韓」，認為韓國瑜賣命拚市政，只因為去選總統就要罷免他，不能接受，且目前疫情升溫，連署有聚集人潮的狀況，可能產生健康上的隱患，而夜市攤販辛苦擺攤被警察開罰，罷韓連署就地擺攤，理應受罰，若罷韓持續發口罩等防疫物資，則應檢舉是否「囤積醫療用品」。

(中時電子報)