大陸新冠疫情至今仍無緩解跡象、指標電子股大陸廠復工延後，台股10日一開盤就大跌98.09點，開在11,514.72點，隨後跌點逾百點，一度大跌189點，權值電子股如台積電（2317）、大立光（3008）、鴻海（2317）等皆下跌1％～2％。

盤面上，僅缺料概念股如面板廠友達、群創、彩晶等，以及泛防疫概念股如美德醫、熱映、國光生、新纖等，以及業績成長的板卡廠華擎等，股價仍站在盤上。

大陸新冠疫情持續延燒，封城數目迄今已逾80個，人們對大陸經濟愈來愈擔憂，抵銷了表現優於預期的美國就業報告，並引發獲利了結賣壓出籠，造成美國四大指數7日全面拉回。

永豐期貨副總經理廖祿民指出，大陸現在是全球第二大經濟體，這次疫情可能造成供給及需求面全面降溫的情況，市場先前對疫情影響有低估之虞，病毐傳染力強，發病狀況也未獲控制，建議要謹慎以對。

(工商 )