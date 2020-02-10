武漢疫情失控，中國各地封城、開工一延再延，民生蕭條，餐飲旅遊文教首當其衝，據中國媒體報導，「K歌之王」、「兄弟連教育」成為第一批倒下的中小企業。

不同於大企業有金流支撐，體質孱弱的中小企業高達八成五恐撐不過3個月。據清華、北大對995家中小企業進行調查，結果顯示，34%的企業只能維持1個月，33.1%的企業可以維持2個月，17.91%的企業可以維持3個月。也就是說，67.1%的企業可以維持2個月，85.01%的企業最多維持3個月，只有9.96%的企業能維持6個月以上。

綜合媒體報導，知名的北京「K歌之王」，人均消費2000元人民幣（約8746元台幣），開業4年多，在大眾點評上是北京會所中熱門榜排名第一。萬達集團董事長王健林兒子王思聰曾在此一晚豪擲250萬元人民幣（約1093萬元台幣 ）而轟動一時。除北京外，K歌之王在上海和武漢也有分店。

2月7日網上流傳一封《總經理致全體員工的一封信》，信中是「K歌之王」宣布遣散200多名員工。

信中揭示北京「K歌之王」2019年的效益度與前幾年相比，令人咋舌，作為管理層首先自我反省，為了企業更好發展，特意聘請了專門的諮詢服務人員，對公司進行制度與流程方面的梳理與改革。正當充滿信心的準備在2020年重新展翅時，疫情突然來襲，無奈只能與200多名員工解除勞動合同，如果有30%員工不同意這個方案，公司將進行破產清算。

除了「K歌之王」，知名IT培訓機構「兄弟連教育」創始人李超，2月6日也在微信發表《致兄弟連全體學員、員工、股東的一封信》，公告北京校區停止招生，員工全部遣散。

「兄弟連教育」雖然處於虧損狀態，但仍努力壓縮成本尋求轉機，疫情爆發後高校延遲開學，從此斷了「兄弟連教育」生路。信中提到，北京校區停止招生，上海、廣州、瀋陽、西安校區，相關負責人可根據自身情況更換品牌自負盈虧。

「兄弟連教育」於2006年創立，2016年11月10日掛牌新三板。2016年財報顯示年營收1.35億人民幣，淨利潤1169.6萬人民幣，有過相當風光的日子。

李超在信中表示，傾其所有換來這個結局，還要背上千萬元債務，「自己有幸生在這個時代，趕上中國的高速發展，從小縣城來到北京創業，居然還弄出了些名堂。兄弟連是我親生的，寫這封信的時候我的心在滴血，未來要獨自面對沒有你的日子，傾盡所有只求你能活下去，大災面前只能眼睜睜看著你逝去……」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)