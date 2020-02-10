第34屆世界夫人全球總決賽日前在中國佛山舉行，42位來自世界各地的選手，經過激烈角逐，台灣代表范玉玲以原住民文化表演獲得評審青睞，拿下亞軍及智慧夫人頭銜，冠軍則是大陸代表鄭美賢，季軍為越南蘭亞陸。范玉玲也成為第35屆世界夫人台灣主席及世界夫人商學院-台灣分院院長，擁有賽事承辦權。她希望藉由台灣賽事的舉辦，跟更多國家地區的優秀女性企業家交流，將台灣女性之美推向全世界。

來自台灣選手范玉玲展現台灣原住民文化獲得評審青睞。(范玉玲提供)

第34屆世界夫人全球總決賽於中國佛山舉行。(范玉玲提供)

范玉玲取得2020世界夫人台灣區賽事主席。(范玉玲提供)

創辦於1985年的世界夫人選拔，是以已婚女性為對象的國際選美比賽，與世界小姐及環球小姐為三大選美盛事。世界夫人是以「美麗、智慧、優雅、博愛、成功」為宗旨，以「慈善、公益」為核心，為全球已婚女性提供展現自我，服務社會的平台。藉由賽事的舉辦，同步規劃大型慈善公益活動，走入偏鄉，關懷弱勢，同時，世界夫人慈善公益基金，也在長期行善，台灣加入賽事之後，將秉持慈善公益核心價值，啟動結合愛與美的慈善活動。

拿下世界夫人全球亞軍的范玉玲是國際形體儀態導師，首度參賽就脫穎而出，其實並不意外。因為她長期專注於形體儀態教學，身為英國夏洛特女王國際研修院台灣分院院長，范玉玲說，已婚女性的人生不是只有流理台，即使歲月增長，女性還是可以透過學習，展現魅力。她說，每個女人都自帶香氣，有自己的味道，只是，不是所有女人的香氣都可以被感知，透過形體儀態的訓練，大家都可以展現自己獨一無二的韻味。

世界夫人選拔是以已婚女性為對象的選美比賽。(范玉玲提供)

范玉玲擁有英、美、日本、義大利、澳洲等國的形體儀態國際講師認證，美學傳播教育資歷超過二十年，她也強調，形體儀態的訓練，不只是為了外表，透過正確的姿態，很多學員因此改善了腰痠背痛，肩頸痠痛的問題，形體儀態的學習，是由內到外，身心合一的優雅蛻變。

目前范玉玲已經展開世界夫人台灣賽事籌備，預計十一月之前選出台灣代表，參加全球總決賽，他也希望台灣首場已婚女性國際選美賽事，能得到政府的重視和企業的支持，讓台灣女性之美，在世界發光。

(中時電子報)