第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間10日登場，今年最佳男配角獎入圍者個個實力堅強，其中布萊德彼特（Brad Pitt）以《從前，有個好萊塢》拿下人生第2座小金人，擊敗老將安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、喬派西（Joe Pesci）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、艾爾帕西諾（Al Pacino），這也是他繼金球獎、美國演員工會獎後，再度獲得肯定。

56歲的布萊德彼特，入行至今32年，1991年出道作《末路狂花》他演出帥氣小偷驚艷所有人，也成為他的成名作。1996年《未來總動員》曾入圍最佳男配角，這次終於不負眾望，奪下該獎。布萊德彼特2014年曾憑《自由之心》製片身分拿下生涯首座奧斯卡，雖不是因演技獲獎，但他仍十分深受感動及肯定。

這回布萊德彼特的銀幕魅力加上鬼才名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），讓《從前，有個好萊塢》一舉搶下男配角、最佳劇本、導演、影片等10項奧斯卡獎提名，該片呈現60年代風光明媚的加州，從影壇產業、嬉皮文化、曼森家族到莎朗蒂命案，認識屬於好萊塢在絢爛之外的真實。

(中時 )