中央流行疫情指揮中心表示，台灣目前沒有社區感染情形，健康民眾在戶外活動或搭乘通氣足夠的大眾運輸工具時，不戴口罩感染風險很低。對此新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉認為，「如果家中有口罩，不要放著不用，坐捷運、公車、去醫院、人多密閉處還是戴。」但請大家不要因為戴或沒戴而吵架。

白永嘉指出，因為最近很多人詢問「搭乘大眾運輸」是否要戴口罩，身為第一線急診醫師的他，對於衛福部衛教影片，呼籲民眾搭乘公車、捷運與計程車時不用戴口罩，想提出一些個人看法；他表示，前兩天下班在捷運上，以及帶女兒上課的公車上，都有發現到「有人不戴口罩一直咳嗽」的問題。

（圖／翻攝自急診醫師的眼睛－白永嘉醫師）

其實中央流行疫情指揮中心明確列出口罩使用3時機，但為什麼還是有人明明有呼吸道症狀，坐捷運、公車仍然不戴口罩呢？白永嘉分析，主要為兩個原因，一口罩不夠，買不到排隊太久，二個人因素，自私的人格特質，「如果在他們旁邊，自己不戴口罩就會被傳染了。」

根據上述情況，白永嘉建議，「多洗手、盡量減少非必要的出門，如果家中有口罩，不要放著不用，坐捷運、公車、去醫院、人多密閉處還是戴。」更重要的一點就是，台灣人別因爲戴與不戴之間吵架，不要去罵別人為什麼要戴口罩，個人有保護自己安全的權利，因為就是有人咳嗽卻沒有戴口罩。

另外，針對「搭乘大眾運輸會被傳染嗎」議題，中央流行疫情指揮中心7日表示，台灣目前沒有社區感染情形，只要遵守口罩使用3時機，看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，就能有很好的保護網，不用擔心不戴口罩就會被感染。

指揮中心也呼籲，搭乘通氣量足夠的大眾運輸（如公車、捷運、高鐵），不用擔心不戴口罩會被感染，因此身體健康者從事戶外活動、搭乘通氣量足夠的大眾運輸時，不需要戴口罩，請把口罩留給真正需要的人（如有慢性病者、有呼吸道症狀者）與醫療、防疫人員，才能讓防疫發揮最大效用。

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(中時電子報)