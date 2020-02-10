高雄市長韓國瑜面臨罷免風波，罷韓提案法定領銜人陳冠榮昨指出，連署截至8日晚間為止已突破20萬份大關。國民黨桃園市議員詹江村則直言，全世界都在為疫情傷透腦筋，只有民進黨還在操作政治，他說操作過度恐引民反感。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮昨說連署已突破20萬份大關，預計下周、11至13日間就能達標（22萬5千份），為確保格式不被刁難、剔除，希望份數能持續累積至30萬份。臉書粉專「Wecare高雄」稍早也發文宣布啟動「六日動員令」，並寫道「想在7月光復高雄，並因應高雄選委會惡意剔除，請支持配合『六日動員令』，務必於2/16星期日達成30萬份；罷韓志工以及所有工作人員也將拚出30萬份分里造冊，將高雄人的意志送進選委會」。

詹江村則在臉書指出，全世界都在為疫情傷透腦筋，只有民進黨還在操作政治。他認為民進黨心在光復高雄，比對抗武漢肺炎重要，小心操作過度，引民反感。

網友則認為「滿腦政治權謀，心中沒有人民」、「這就是民退黨啊！一直都是」、「已經非常反感了」。不過也有網友認為「國民黨呢？睡覺嗎？忙選主席是嗎？」、「你想太多了，已被洗腦了」、「國民黨真的輸到亂七八糟了」、「是整個高雄人要光復高雄，不是民進黨」。

(中時電子報)