台股早盤下跌逾百點，台北外匯經紀公司台幣開盤匯價為30.233元，貶值1.07角，亞幣早盤除日圓外，均偏向貶值。台股本周多家公司召開法說會，市場憂心恐宣布調降財測。

新台幣匯價和外資買賣超以及匯出動態關係緊密，目前外資以台積電(2330)為變現提款機，1月31日～2月6日共賣超台積電154億元，故是否回補台積電為觀察指標。

在官股部分，自1月30日至2月5日止，官股淨買超達120億元，實質上是積極護盤，不過在指數已見回穩之際，官股功成身退，2月6日開始調節16.68億元，2月7日盤勢又重挫，官股買超21億元，官股買黑賣紅。

新台幣匯價方面，央行外匯局長顏輝煌多次強調，匯市的參與者除了外資，還有進出口商及民眾，供需互抵，央行只會因為過度波動或失序，不利於經濟金融穩定之虞，本於職責進場維持匯市秩序。

本周召開法說的公司包括：義隆(2458)、亞泰(4974)、群光(2385)、台郡(6269)、創意(3443)、玉山金(2884)、穩懋(3105)、力旺(3529)、精測(6510)、智原(3035)等。

早盤人民幣兌美元中間匯價為6.9863，貶值0.95分。

(時報資訊)