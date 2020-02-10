裕隆(2201)攜手鴻海打造新產業聯盟新經營模式，未來將設立合資公司，新合資公司將結合裕隆旗下華創車電的整車技術開發，以及鴻海在電子零組件的製造設計能力，合攻智慧車輛產業。裕隆今早股價開平走高，相對台股抗跌。

裕隆集團與鴻海科技集團於2月7日宣布雙方簽署合作協議，未來將設立合資公司，合資公司資本總額為新台幣155.76億元，鴻海以現金出資新台幣79.44億元、佔股51%，裕隆以開放平台資產作價出資新台幣76.32億元、佔股49%，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態，新合資公司將發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，為汽車產業帶來創新模式。

秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展，雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，未來將廣邀供應鏈合作夥伴加入，也為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會。

裕隆集團表示，裕隆集團具有多年汽車整車研發設計、生產製造經驗與資源，並已投入開放平台及新能源汽車、車聯網、自動駕駛等未來汽車產業發展趨勢的研發資源與技術。集團在2019年推動價值鏈策略轉型，華創車電的汽車研發平台採開放模式，過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向，提供客戶total solution的服務，開放平台轉型策略以來，持續經營現有納智捷品牌運營並爭取多元客戶。

(時報資訊)