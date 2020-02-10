新型冠狀病毒疫情持續延燒，年度通訊業盛事MWC(世界通訊大展)也難逃衝擊，繼韓國大廠LG開出第一槍，宣布撤展MWC後，NVIDIA、愛立信也接連跟進，後續隨著疫情發展，不排除還會有廠商撤展的連鎖效應出現。

愛立信發表聲明指出，基於重視員工、客戶和其他利益關係人的健康與安全為首要責任，由於新型冠狀病毒的爆發，愛立信無法確保參展員工和客戶的健康與安全，已決定退出產業盛事2020 MWC。

愛立信也補充說到，針對2020年西班牙世界行動通訊大會所準備的展示和相關內容將在各地區單獨舉辦Ericsson Unbox活動。目前包括LG、愛立信以及NVIDIA決議撤展MWC，大陸中興通訊則是確定取消在MWC 2020的發表會，但維持參出。

MWC是由GSMA主辦，為全球年度重要通訊盛事，以2019年為例，總展出面積超過12萬平方公尺，逾2400家廠商參展，吸引全球超過10萬9000名人士參觀，其中包含3500家以上的國際媒體及超過7900位企業集團CEO，今年受到疫情衝擊，參予人數恐出現銳減。

(時報資訊)