就在李文亮醫師過世後沒幾天，華中農業大學教授陳煥春9日晚在記者會上指，新冠病毒屬於SARS病毒，這也間接佐證當時李文亮當初的提醒是對的。不過就在引起譁然後，陳煥春又緊急改口，稱是「口誤」，他強調存在相關性，但並不是SARS病毒。

李文亮醫師最早在微信群提醒，醫院裡出現SARS患者，被公安機關認為他造謠。但9日的湖北省防疫記者會上，華中農業大學教授陳煥春說，新冠病毒屬於SARS病毒，猶如為李文亮再次平反。

不過大陸多家官媒，從9日深夜到10日早上，都不約而同報導了專家緊急更正的新聞。新華社報導稱，2月9日中國工程院院士、湖北省新冠肺炎疫情防控科研攻關組專家、華中農業大學教授陳煥春9日晚接受新華社記者採訪時說，新型冠狀病毒不是SARS冠狀病毒，此前在湖北新冠肺炎疫情防控工作例行新聞發布會上的表述存在口誤。

陳煥春說，相關研究發現，新型冠狀病毒與SARS冠狀病毒存在相關性，但並不相同，新型冠狀病毒不是SARS冠狀病毒。

此次大陸防疫的關鍵人物鐘南山，接受第一財經電話採訪時也稱，SARS冠狀病毒是一個專有名詞，是專門指急性呼吸綜合徵的病毒，它（與新型冠狀病毒）不是一回事，這兩個（病毒）是兩回事， 「2019（的）新型冠狀病毒是另外一種冠狀病毒，都是屬于冠狀病毒。」

(旺報 )