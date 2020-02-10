受到武漢肺炎拖累，在何時復工成謎下，光學鏡頭廠股價也蒙塵，但在一片利空聲中，玉晶光(3406)搶先傳來好消息，其大陸廠已全線開工，現料源也不成問題，玉晶光並強調，原估「今年首季表現優於去年同期」的看法也沒有改變。

武漢疫情延燒，智慧型手機供應鏈被視為重災區，市場頻頻關心會否出現斷鏈危機。為緩解疫情，大陸各地區相繼宣布延後復工，玉晶光位於大陸福建廈門的子公司玉晶光電(廈門)有限公司也在收到所在地福建省發布「要求境內企業不早於2月9日24時前復工」的延遲復工通知後，跟進公告廈門廠延後至2月10日復工，並於停工期間持續關注當地疫情，宣導防疫措施及衛教需知等，並與客戶協商調整出貨時程。

由於防疫得宜，玉晶光表示，其廈門廠已於九日晚間十二點正式收到復工通知，並於今日恢復正常運作。

玉晶光去年因看好中高階智慧型手機鏡頭高成長趨勢，積極進行擴產，並籌辦現金增資35.5億元，用於廈門承租廠房及擴產，原訂於今年首季完成的新廠擴建，對此，玉晶光表示，現還有很多影響因素要判斷，不過內部還是會朝儘量滿足客戶訂單需求的方向去走。

法人指出，廈門新廠若如期完工，玉晶光可望再新增逾20％產能。

此外，玉晶光1月22日亦公告，擬由旗下百分百持股的玉晶光廈門子公司參與廈門祥盛特種玻璃現增，投資金額達人民幣2.2億元（折合新台幣約9.56億元），另擬再斥資新台幣34.64億元用以購買機器設備，合計兩項投資達44.2億元，讓玉晶光今年的資本支出再創歷年新高。

至於今年的新投資會否受到大陸疫情的影響而延後推行？玉晶光表示，這兩項投資案日前已經董事會通過，未來也會視狀況逐步推動。

(工商 )