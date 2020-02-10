移民署去年接獲情資，指稱統促黨不分區立委候選人、中華婦女聯合會理事長何建華，涉嫌招待16名陸配及選民於去年12月18日至22日赴大陸廈門旅遊綁樁，全程都由陸方落地招待，並負擔相關費用，估計接受招待旅遊的16人，每人各獲取7000多元不法利益，台北地檢署10日依違反選罷法起訴何建華。

據了解，本案是調查局查獲首起境外勢力涉及立委選舉案，也是北檢去年大選期間偵辦立委選舉的第一起賄選案。

本案是移民署台北專勤隊在臉書上發現此一情資後，指何建華邀請16名陸配及選民組團赴廈門旅遊，每人僅需繳交7800元報名費，其餘陸方資助，選民赴陸落地受大陸官員接待。

檢調發現，7800元旅費用中機票就6600元，保險和行政費1200元，所以16人等於只出機票錢。食宿都是陸方官員落地接待。

去年12月22日，台北地檢署指揮調查局台北市調查處、移民署專勤隊、北市警中正一分局，前往松山機場以現行犯逮捕剛返國的16名陸配及選民，警方並搜索何建華住處及位於北市館前路的中華婦女聯合會，並約談何建華共17人到案，檢方訊後請回何女。

何建華是社團法人中華婦女聯合會理事長，去年獲得中華統一促進黨提名不分區立委候選人。何女的選舉政見是為陸配爭取權益，融合兩岸關係，維護台海和平。

(中時 )