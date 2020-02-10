紅襪一哥貝茲(Mookie Betts)又可以去道奇了！紅襪反悔三方交易後，單獨與道奇達成共識，交出3位野手換取貝茲、左投普萊斯(David Price)。被踢出三方交易的雙城則是另外跟道奇換來了他們想要的先發投手前田健太，皆大歡喜。

這場三方交易由於紅襪不滿雙城投手葛雷特洛(Brusdar Graterol)的傷病史，導致談判破局。道奇除了原有的外野手佛度戈(Alex Verdugo)，為此多拿出小聯盟內野手道斯(Jeter Downs)、康納王(Connor Wong)給紅襪。

道奇拿到：貝茲、普萊斯、現金

紅襪拿到：佛度戈、道斯、康納王

不過雙城還是很想要先發投手，所以另外跟道奇再談了一場，道奇同意交出前田健太與小聯盟選手，然後接手被紅襪「退貨」的葛雷特洛。

道奇拿到：葛雷特洛、67順位選秀籤

雙城拿到：前田健太(道奇)、現金

雙城是美聯中區霸主，去年因為先發投手不足而敗於洋基。跟原本的三方交易版本相比，道奇仍拿到貝茲與普萊斯，雙城仍拿到前田健太。目前3隊球團還未正式宣告交易。

(中時電子報)