狗狗好鼻師把毒品叼出讓蘆竹警方查獲。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

趙男把毒品藏在地下停車場雜物堆裡。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

一共起出安毒21.68公克。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

狗狗好鼻師幫破案！48歲趙姓男子將毒品藏在車旁的雜物水桶中，孰料竟遭同社區的狗狗翻找叼出、棄置車道，清潔員發現連忙報警，警方調閱監視器循著狗跡在車旁守候，一舉逮捕趙男，一共起出安毒21.68公克，訊後依毒品罪嫌送辦。

毒蟲藏毒在社區地下室停車場，遭鄰居狗聞出叼至室外助警破案。(蔡依珍翻攝)

蘆竹區一處社區大樓清潔人員，8日一早9點多在地下停車場打掃時，在車道發現一個紅色小包包，通知社區總幹事和保全打開一看，赫然發現裡面裝有毒品和吸食器，趕緊向警方報案。

蘆竹警分局大竹派出所員警到達現場，調閱社區監視器，影像空無一人，只有一條白色狗狗來回溜搭，員警眼尖發現狗狗口中竟然叼著一個紅色小包包，循著狗兒行進方向追查，確認毒品來自某個停車格旁、堆滿雜物的水桶中。

員警在場埋伏，1個多小時後、車主48歲的趙姓男子現身，開啟車門並以水桶中的用具清潔車子，警方立即上前盤查，又在水桶中發現另一包安非他命，2包總重21.68公克。

趙男見警當場傻眼，知道難逃法網，坦言自認警方不會到地下停車場查緝，把毒品藏在車旁雜物堆裡，以為天衣無縫，孰料竟栽在狗狗「嘴」上，訊後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時 )