吳珮瑄強調，若不方便製作「複方抗菌水性精油噴霧」，建議可在口罩內鋪上加入1-2滴複方精油的衛生紙，就有1＋1＞2效果。（陳世宗攝）

新冠肺炎席捲全球造成恐慌，口罩及乾洗手等抗菌及消毒用品供不應求，全民更瘋搶藥用酒精！靜宜大學化粧品科學系副教授吳珮瑄研發簡易型的「複方抗菌水性精油噴霧」，並錄製教學與應用影片(http：／／web.pu.edu.tw／~pu10420／punews／109／news1090209-1.html)，讓民眾在家中能輕鬆利用精油及取代95％藥用酒精的紅標米酒，自製具殺菌效果，能清除呼吸道表面病毒、減緩感冒、發炎及舒緩情緒的「抗菌噴霧」。

吳珮瑄指出，中古世紀每當瘟疫及黑死病流行，歐洲人會用精油做居家消毒與抗菌防護。根據日本京都府立醫科大學的研究發表，將茶樹、歐薄荷、尤加利、穗花薰衣草、迷迭香和檸檬香茅等單方精油濃度稀釋成1％，可抑制第一型皰疹病毒的體外生長。

吳珮瑄說，防疫產品如消毒用75％酒精搶翻天，95％藥用酒精可稀釋成75％消毒用酒精，市面上也大缺貨，她利用紅標米酒取代95％藥用酒精同樣具殺菌效果。

「複方抗菌水性精油噴霧」以複方精油、可溶化劑、紅標米酒的1：6：93比例調製，關鍵是藉由「可溶化劑Tween20」，讓油性精油溶解於水，並加入百里香、丁香、白千層、迷迭香、尤加利(比例1：1：1：1：1)等5種抗菌複方精油，其抗菌效果更為顯著。

吳珮瑄指出，「可溶化劑Tween20」能在化妝品原料店購買，500cc約170元；而紅標米酒600cc售價約25元，複方抗菌精油只需1％，成本經濟實惠。若沒有5種精油也沒關係，可使用茶樹、薰衣草、香茅等精油取代，最重要的是，需使用100％純精油，若精油已添加基礎油就不適合此配方。

吳珮瑄示範製作步驟，首先利用滴管吸入1cc(克)的百里香、丁香、白千層、迷迭香、尤加利等抗菌複方純精油，加入6cc(克)的可溶化劑Tween20，在燒杯中攪拌均勻至透明澄清狀態，再倒入紅標米酒93cc(克)，即可完成「複方抗菌水性精油噴霧」！可噴在雙手、口罩外面、手把、家具及小孩玩具。吳珮瑄特別提醒，配方有酒精務必遠離火源，噴霧時切忌抽菸及卡式爐吃火鍋等行為。

吳珮瑄強調，若不方便製作「複方抗菌水性精油噴霧」，建議可在口罩內鋪上加入1-2滴複方精油的衛生紙，就有1＋1＞2效果，根據國外實證，嗅聞抗菌純精油15分鐘，也能減少呼吸道表面病毒。

(中時 )