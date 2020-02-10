現場民眾情緒激動，不斷吶喊要求鄉長出來面對。（吳建輝攝）

自救會會長洪新有說，懇請芳苑鄉長洪和炉順益民意，盡速撤撤銷火化場的設置，如果鄉親在這一個禮拜之內，沒有得到回應，將發動更強烈的抗爭活動。（吳建輝攝）

鄉民還開來數十部的海牛採蚵車停在公所前廣場，代表捍衛台灣重要文化資產及芳苑觀光發展的決心。（吳建輝攝）

最後由芳苑鄉公所劉誌賢出面接下抗議書，並表示火化場確實有興建的必要，但現在還在評估階段，尚未開始推動，未來還是會以民意優先，今天收下抗議書後會審慎評估。（吳建輝攝）

今天芳苑鄉反火化場自救會號召近千名鄉民，前往芳苑鄉公所與彰化縣政府，抗議芳苑火化場設置開發案，現場民眾情緒高昂，不斷吶喊要求鄉長出來面對，自救會會長洪新有說，懇請芳苑鄉長洪和炉順益民意，盡速撤撤銷火化場的設置，如果鄉親在這一個禮拜之內，沒有得到回應，將發動更強烈的抗爭活動。

今天抗議活動由芳苑鄉反火化場自救會發起，清晨七點左右芳苑公所前就集結了大批民眾，鄉民還開來數十部的海牛採蚵車停在公所前廣場，代表捍衛台灣重要文化資產及芳苑觀光發展的決心，洪新有說，火化場設置需要代表會決議通過，目前芳苑代表會已經有超過一半的鄉民代表，簽署反對火化場的設置，希望鄉長盡速宣布取消火化場設置開發案。

目前芳苑鄉反火化場自救會，已經取得5102份的反火化場連署書，其中火化場預定地周圍六村，有將近七成七以上的民眾反對；也有少部分民眾表示，他們不滿的是鄉長沒有尊重鄉民，火化場確實有設立的需要，但地點確實還需要溝通，希望鄉長能夠與村民好好溝通，達成最大共識。

現場鄉親在自救會的帶領下，不斷吶喊抗議要求鄉長出面面對。最後由芳苑鄉公所劉誌賢出面接下抗議書，並表示火化場確實有興建的必要，但現在還在評估階段，尚未開始推動，未來還是會以民意優先，今天收下自救會的抗議書後會審慎評估。

(中時 )