鴻海集團旗下富士康原本計劃在今天（10日）復工，但受新型冠狀病毒疫情影響，驚傳相關復工計劃遭喊卡。對此，深圳市龍華工信局9日晚間稱，目前核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產計劃被政府叫停」為不實訊息。

日經亞洲評論早前報導，受新冠病毒疫情影響，大陸政府叫停富士康復工計劃。然而，陸媒報導，深圳龍華區工業和信息化局9日表示，該報導為不實消息，目前已聯合各部門組成現場核查小組，正對該公司進行核查是否落實復產復工的條件。

深圳龍華區工業和信息化局指出，此「八個必須」包含：第一，必須建立一套企業防控管理體系；第二，必須建立一本企業防控工作台賬；第三，必須組織復工員工一日測量兩次體溫；第四，必須每日為每位員工準備至少一個口罩；第五，必須落實一處符合疫情防控要求的隔離場所；第六，必須每天進行至少一次衛生消殺；第七，必須建立一個安全防護用餐製度；第八，必須儲備一批充足的防控物資。

對於各地工廠復工營運的時間表，鴻海集團8日公告指出，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。該公司不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論，此外，目前並未收到任何客戶提早復工生產的要求。

(中時電子報)