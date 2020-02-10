蝴蝶蝴蝶生得真美麗！今年是暖冬，但入冬以來最冷的寒流卻在1月底造訪了台灣，連圈養環境下的蝴蝶，也冷到無法動彈，幸好只要氣溫一回暖，在台北市立動物園昆蟲館的生態網室，就可以看到蝴蝶翩翩起舞，尤其是以成蝶越冬的枯葉蝶，成百上千一起飛舞，在野外是不太可能見得到的景象。

枯葉蝶有一定的領域性，只要其中一隻路過其他個體的領域，就容易遭到驅趕。（台北市立動物園提供）

冬天蝴蝶到哪裡去了？其實不同種類的蝴蝶，各自有不同的度冬方式，牠們會以卵、幼蟲、蛹、成蝶等生活史及不同的方式，越過寒冷的冬天。台北市立動物園昆蟲館裡的枯葉蝶，正是以成蝶形態越冬的代表。但蝴蝶是外溫動物，體溫會隨著外界溫度變動，所以就算以成蝶度冬的蝴蝶，也必須曬太陽暖身，或是震動翅膀藉以提高體溫，等能量足夠了才能飛行。

入冬以來最冷的寒流卻在1月底造訪了台灣，連圈養環境下的蝴蝶，也冷到無法動彈。（台北市立動物園提供）

今年冬天是暖冬，昆蟲館裡的枯葉蝶去年到11月都還在產卵(卵期在三月至十月)，加上幼蟲的食草充足，也沒有寄生蜂的危害，蝶蛹到12月陸續都還在羽化為成蝶。目前大網室裡有上千隻的枯葉蝶，整個冬天都可以看到牠們在昆蟲館的腐果區聚餐，或是隱藏在樹叢等待暖陽，只要氣溫大幅度回升時，就有機會看到枯葉蝶成群飛舞。

以成蝶度冬的蝴蝶，也必須曬太陽暖身，或是震動翅膀藉以提高體溫。（台北市立動物園提供）

枯葉蝶有一定的領域性，只要其中一隻路過其他個體的領域，就容易遭到驅趕。保護領域目的可能是為了求偶，也因為今年成蝶數量特別多，不慎路過他蝶領空的情況特別容易發生，壯觀的「枯葉旋風」就成了昆蟲館大網室暖冬特別的奇景。

枯葉蝶偽裝技術赫赫有名，雙翅閉合時，如果沒有被驚擾飛起，幾乎沒人能輕易發現牠是一隻蝴蝶。枯葉蝶翅膀腹面的色彩與枯葉相似度百分百，具有極佳的保護效果，並且每隻個體可能都有些許的不同。

只要氣溫一回暖，在台北市立動物園昆蟲館的生態網室，就可以看到蝴蝶翩翩起舞。（台北市立動物園提供）

而翅膀背面呈現寶藍色漸層，兩邊有一道金黃色，張開翅膀曬太陽時色彩鮮艷美麗，因為飛行速度很快，在野外不是很難遇到牠們，就是不容易觀察，而牠們在動物園的昆蟲館裡，卻是終年都可以看到的蝶種，不論是滿天飛舞的「枯葉旋風」，還是偽裝中的枯葉蝶，都可以讓您近距離仔細觀察。

枯葉蝶張開翅膀曬太陽時色彩鮮艷美麗。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)