因中央流行疫情指揮中心已宣布自109年2月6日禁止國際郵輪靠泊我國港口，兆豐保險表示，凡這段期間已投保郵輪險者，該公司將主動聯繫保戶辦退保及退費手續。

兆豐保險指出，由於中央流行疫情指揮中心日前宣布國際郵輪靠泊我國港口的期間為109年2月6日至109年3月31日，因保戶無法自台灣港口搭乘郵輪，因此，針對先前已投保郵輪旅遊綜合保險之保戶，該公司正主動聯繫保戶，辦理保單退保、退費手續。

另載有1700多名旅客的麗星郵輪「寶瓶星號」該船已於8日停靠基隆港檢疫，兆豐保險表示，有36位旅客投保該公司「郵輪旅遊綜合保險」。因麗星郵輪「寶瓶星號」原定109年2月7日下午4點返台，因武漢肺炎疫情延燒，延至8日上午始停靠基隆港，已符合郵輪險中「旅程延誤」條件，故將啟動旅程延誤補償，基於關懷客戶善盡企業社會責任立場，該公司主動清點出保戶後，會主動聯繫保戶，並啟動快速理賠機制。

(工商 )